Senai estaciona Escola Móvel de Construção Civil no Parque do Planalto, em Carapicuíba

Senai estaciona Escola Móvel de Construção Civil no Parque do Planalto, em...

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) estabeleceu uma parceria com a Prefeitura de Carapicuíba e trouxe para a cidade uma de suas escolas móveis.

As Escolas Móveis do Senai foram desenvolvidas para atenderem organizações em suas necessidades específicas de formação profissional.

Em Carapicuíba, a unidade está funcionando no Parque Planalto (Rua Serra de Mailasqui, 290-420 – Jardim Planalto) com qualificação na área de construção civil, que disponibiliza de forma presencial o curso de construtor de alvenaria, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba.

“Essa parceria com o Senai é muito importante. Nós temos uma turma aqui de 32 alunos para aprender construção civil. Essa parceria vai poder qualificar diversos alunos”, disse o prefeito Marcos Neves durante visita à unidade.

Segundo Neves, a carreta de aprendizagem fica no Parque Planalto até agosto deste ano e em breve vai anunciar novas turmas.