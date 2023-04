Parque aquático em Cotia terá show do Pixote

O parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, será palco do show do grupo de pagode Pixote, no dia 4 junho. A atração está prevista para começar às 15h.

Os ingressos estão à venda no site Thermas da Mata. Para os associados, a venda do ingresso com tarifa especial para o show está disponível exclusivamente na bilheteria do parque, mediante apresentação da carteirinha.

No repertório, o grupo formado por Dodô, Thiaguinho e Tiola tem sucessos como “Insegurança”, “Nem de Graça”, “Mande Um Sinal” e “Saudade Arregaça”.

Além do show, o público poderá se divertir nas mais diversas atrações do Thermas da Mata. Entre elas, a Praia da Mata, uma praia artificial com águas cristalinas e quentinhas; o Hot Island, espaço com piscina de águas quentes, ofurôs e cascata; a Beach Kids, que integra as áreas Kids e Baby (especial para menores de 5 anos); e o Cyclone, toboágua com cinco pistas em um percurso de 65 metros.

O parque aquático está localizado na Estrada Morro grande, 3000, Jardim Ísis, em Cotia (KM 36 da Rodovia Raposo Tavares). Mais informações no site Show Pixote | Thermasdamata.