Atletas de Osasco participam das competições do Arnold South America

O evento Arnold Sports Festival South América, evento criado pelo ator e fisiculturista Arnold Schwarzenegger, será aberto hoje (14) no Expo Center Norte, em São Paulo, e vai contar com a partipação de atletas de Osasco, representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco.

Os osasquenses que estarão competindo são: Rogério Almeida de Sousa, atleta de supino, que irá competir no Arnold Grand Prix Classic Powerlifting, Powerlifting Equipado, Supino Clássico e Equipado; Carina Santi e Natalia Russa, atletas de jiu-jitsu, que competirão no I Pillow Fight Championship, modalidade de luta que utiliza travesseiros. E Barbara Tafuri competirá no Sanda (boxe chinês), na categoria até 70 kg.

O Arnold South America, evento multiesportivo, de nutrição, bem-estar, fitness e business, chega a nona edição com expectativa de movimentar cerca de R$ 165 milhões em negócios e receber público verca de 90 mil pessoas até domingo (16).

A programação completa do evento está no site oficial do evento: www.arnoldsouthamerica.com.br.