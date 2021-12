Deslizamento de talude no Atacadão de Osasco deixa ruas cheias de lama e preocupa vizinhos

A forte chuva que atingiu a cidade de Osasco, na tarde desta quinta-feira (30), provocou novo deslizamento de terra no Atacadão, situado na Vila Yolanda. A situação preocupou moradores do bairro, que viram as ruas serem tomadas pela lama.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o barro atravessando o muro de concreto que cerca o estabelecimento, inaugurado há uma semana. “Isso aqui vai cair. Tá desabando tudo, olha”, disse um munícipe, que passou de carro em frente ao Atacadão.

“Sempre achei que esse muro estava baixo de mais e sem saída d’água quando chovesse”, escreveu outro munícipe. “Esse barro todo desceu aqui para as ruas”, reclamou um vizinho. “Pior que passei de ônibus mais cedo e até comentei que se chovesse iria acontecer isso”, disse outro morador de Osasco.

Essa não é a primeira vez que ocorre deslizamento de terra no local. Há um mês, quando o Atacadão ainda estava em obras, três trabalhadores ficaram soterrados em outro deslizamento.

O acidente ocorrido no dia 30 de novembro foi muito debatido entre os vereadores da cidade, que cobram mais responsabilidade das empresas privadas nas construções. Os parlamentares discutiram ainda a criação de uma comissão específica, que inclui visita técnica às obras.