Vereadores de Osasco querem fiscalizar obras privadas na cidade

O recente desabamento em uma obra da rede Atacadão, em Osasco, provocou, durante a sessão ordinária de terça-feira (7), na Câmara Municipal, um debate sobre a necessidade de aumentar a fiscalização nas obras privadas.

Foi discutida ainda a criação de uma comissão específica, que inclui a visita dos parlamentares às obras. O assunto surgiu durante a Moção de Aplauso dirigida aos agentes do SAMU, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar que atuaram no resgate dos três trabalhadores soterrados no acidente ocorrido no dia 30.

“É uma obra que vai trazer muitos empregos para a cidade, mas poderia ter acontecido uma tragédia. Precisamos nos atentar a todas as obras que estão acontecendo na cidade e que segurança estão dando aos trabalhadores”, comentou o vereador Josias da Juco (PSD).

O vereador Délbio Teruel (DEM) sugeriu após parlamentares que visitem as obras do novo Atacadão, que está sendo construído na Vla Yolanda. “É importante que venham as grandes empresas, mas precisamos ficar atentos. Precisamos ter cuidado com a fiscalização para ter certeza de que a obra está sendo feita de maneira correta”, afirmou.

O presidente da Câmara de Osasco, Ribamar Silva (PSD), concluiu a discussão destacando a importância da vinda das grandes empresas para a cidade. “Essa Casa discutiu a vinda dessas empresas e sabemos que a cidade colhe os benefícios da vinda delas. Não somos contra empresas, mas queremos responsabilidade”, finalizou.

