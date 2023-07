Dez são presos e mais de 4 kg de drogas são apreendidos em Cotia

Nesta terça-feira (18), equipes do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano receberam denúncia de tráfico de drogas em uma casa na Rua Adovel Quintino da Silva, no bairro da Graça, em Cotia.

publicidade

No local, as equipes abordaram dez indivíduos e apreenderam mais de 4kg de cocaína, bem como materiais usados para embalar as drogas e celulares.

Os dez criminosos foram conduzidos ao Distrito Policial de Cotia, juntamente com as drogas apreendidas e permaneceram à disposição da Justiça.

publicidade