Os cantores Gusttavo Lima e João Gomes se apresentarão nesta edição do Oz Festival, o maior festival de música de Osasco. A informação foi divulgada pelos organizadores do evento.

‌

O embaixador e voz de hits como “Bloqueado”, “Balada”, “Termina Comigo Antes” e outros sucessos, deve subir ao palco do evento no dia 1º de setembro. Já João Gomes, que canta canções como “Se For Amor”, “Dengo” e “Eu Tenho a Senha”, fará show no dia seguinte, 2 de setembro.

‌

O local e horário ainda não foram informados. A venda de ingressos será liberada em breve, segundo os organizadores. Além disso, outros nomes devem ser anunciados nos próximos dias.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌