Seis são presos com peças de motos roubadas em Osasco

Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar prenderam seis pessoas nesta terça-feira (18) que foram abordadas com peças de motos roubadas no Jardim Conceição, em Osasco.

Os policiais estavam em patrulhamento pela Avenida dos Trabalhadores quando suspeitaram dos dois homens em um carro.

Os indivíduos foram abordados e, com eles, foi localizado um quadro de moto. Ao serem questionados, confessaram ter furtado uma moto e estarem com as peças na garagem de uma casa. Os policiais seguiram até o local indicado, onde mais quatro indivíduos foram detidos. Também foram apreendidas peças de motos roubadas no local.

Os seis foram levados ao 5º Distrito Policial, onde permaneceram detidos.