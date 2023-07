Loja de donuts é novidade no Parque Shopping Barueri

Quem visitar o Parque Shopping Barueri a partir desta quinta-feira (20) contará com uma novidade deliciosa: a Tdonuts, loja especializada em donuts, um clássico doce norte-americano que conquistou o paladar dos brasileiros.

A loja, primeira da região de Barueri e zona Oeste de São Paulo, conta com diversos sabores doces e salgados, incluindo brigadeiro, maçã do amor, Kinder com Nutella, cheddar com calabresa, fondue com bacon e donuts com sorvete.

Mais informações no Instagram @parqueshoppingbarueri

