Adolescente é capturado com arma e drogas no Parque dos Camargos, em Barueri

Adolescente é capturado com arma e drogas no Parque dos Camargos, em...

Após uma denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais do 5º Baep (Batalhões de Ações Especiais de Polícia) realizaram uma varredura em um prédio no Parque dos Camargos, em Barueri, nesta segunda-feira (17).

publicidade

Com a ajuda do cão Aruck, os policiais descobriram que havia drogas no quinto andar do edifício.

Com o cerco policial se fechando, o suspeito jogou uma mochila pela janela, que veio a cair perto da viatura. Além da mochila, uma sacola plástica contendo porções de drogas e dinheiro, também foi arremessada.

publicidade

Os policiais verificaram que a mochila continha um revólver calibre .38, quatro munições, quatro aparelhos celulares, 55 porções de maconha, 100 porções de cocaína, uma chave e R$ 133,00 em dinheiro.

No apartamento de onde foram jogados a mochila e a sacola, a Polícia encontrou o adolescente que se entregou e alegou que as drogas, a mochila e a sacola eram de sua posse.

publicidade

O menor infrator foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Barueri/SP, onde permaneceu à disposição da Justiça.