Luciano Leite é eleito presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região

Luciano Leite é eleito presidente do Sindicato dos Comerciários de Osasco e...

Os trabalhadores do comércio elegeram na última semana a nova diretoria do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor) para os próximos anos. A “Chapa 1”, encabeçada por Luciano Pereira Leite, foi a vencedora da eleição com 86% dos votos válidos.

O processo eleitoral foi marcado por uma participação expressiva dos trabalhadores entre os dias 12 e 14 de julho. A nova diretoria inicia o mandato em novembro deste ano.

O atual presidente do Secor, José Pereira da Silva Neto, discursou após a apuração dos votos. “Estamos buscando mostrar a importância das eleições para a categoria. E reforçar a importância do nosso projeto, do programa da nossa chapa eleita hoje”, declarou.

O presidente recém-eleito, Luciano Leite, discursou a respeito dos projetos futuros para o Secor: “Tenho orgulho em ser comerciário e vamos fazer uma gestão que vai honrar a nossa categoria. Foram muitos dias de trabalho duro para a realização dessa eleição e vamos trazer tudo que temos de novo e de inovação para esse novo tempo”.

De acordo com o Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região, a nova diretoria se compromete a atuar de forma transparente e democrática, mantendo comunicação com os trabalhadores para ouvir suas demandas e representá-las de maneira efetiva.

