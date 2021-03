Dia do Sim: pais acatam todos os pedidos dos filhos em nova comédia da Netflix

Uma das estreias de destaque deste mês na Netflix é a comédia Dia do Sim, com Jennifer Garner e Édgar Ramirez, que chega à plataforma de streaming no dia 12 de março.

No filme, dois pais acostumados a sempre dizer não aos filhos e colegas de trabalho resolvem mudar de postura: durante 24 horas só podem dizer sim. O que Allison (Jennifer Garner) e Carlos (Edgar Ramirez) não imaginavam é que terminariam envolvidos em um turbilhão de aventuras.

O longa é baseado no livro homônimo de Amy Krouse Rosenthal e tem direção de Miguel Arteta. Confira o trailer:

Confira outras estreias de destaque na Netflix em março de 2021

Séries:

The One (12/3/2021)

Os amores (e as mentiras) saem do controle quando torna-se possível encontrar a pessoa perfeita por meio de um serviço revolucionário baseado na análise do DNA. Série baseada no livro de John Marrs.

O Reino Perdido dos Piratas (15/3/2021)

Esta série documental mostra como os verdadeiros piratas do Caribe roubavam riquezas com violência e formaram uma república surpreendentemente igualitária.

Sky Rojo (19/3/2021)

Para fugir de um cafetão e seus capangas, três mulheres embarcam em uma jornada alucinante em busca da liberdade. Dos criadores de La Casa de Papel.

Quem Matou Sara? (24/3/2021)

Depois de passar 18 anos na cadeia, Álex busca vingança contra a família Lazcano, que o incriminou no assassinato de sua própria irmã.

Filmes:

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (3/3/2021)

Inspirada pelo passado rebelde da mãe e por uma nova amizade, uma tímida adolescente publica um zine anônimo denunciando o sexismo na escola. Com Amy Poehler e Hadley Robinson.

Cabras da Peste (18/3/2021)

Ao estilo de filmes buddy cop, mas com um toque à brasileira, dois policiais (Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho) totalmente incompatíveis e de regiões diferentes do país são forçados a trabalhar juntos para desmascarar uma quadrilha que atua no Ceará e em São Paulo.

Bad Trip (26/3/2021)

Nesta comédia do mesmo produtor de Vovô Sem Vergonha, câmeras escondidas mostram dois amigos que caem na estrada fazendo pegadinhas com pessoas reais.

Documentários:

Notorious B.I.G. – A Lenda do Hip Hop (01/03/2021)

Com filmagens raras e entrevistas aprofundadas, este documentário lança um novo olhar sobre um dos maiores e mais influentes rappers de todos os tempos.

O Falsificador Mórmon (3/3/2021)

Nesta história, os golpes arriscados de uma mente meticulosa causam uma reviravolta e abalam uma igreja sobre um crime verdadeiro.

Last Chance U: Basquete (10/3/2021)

A série documental Last Chance U chega às quadras de basquete, onde um técnico de Los Angeles motiva jovens que sonham alcançar todo seu potencial em faculdades de renome.