Dia dos Pais: Parque Shopping Barueri lança campanha com dicas de presentes

Para comemorar o Dia dos Pais o Parque Shopping Barueri lançou a campanha “Ser Pai É Fazer Acontecer” e montou combos com sugestões de presentes para pais de vários estilos.

De acordo com o shopping, a campanha tem o objetivo de fazer a família refletir sobre o verdadeiro sentido de aproveitar essa data ao lado de quem se ama. Para o estabelecimento não há melhor presente para os pais do que os seus filhos, mas preparou também algumas sugestões de presentes.

Para garantir o presente dos papais, os clientes podem acessar as redes sociais do Parque Shopping Barueri, conferir as lojas participantes do drive thru e entrar em contato diretamente com a loja. Após escolher o pedido, basta retirar o presente no shopping, sem precisar sair do carro.

Confira os combos que o Parque Shopping Barueri preparou:

Combo 1 – Pai Dorminhoco:

Pijama curto, em algodão e poliéster, no valor de R$ 113,99. O presente está na Loja Lupo, que fica no Piso L2 do shopping.

Caneca Avengers, no valor de R$ 89,90. O presente está na Loja Piticas, no Piso L1.

Combo 2 – Pai Vaidoso:

Coffe Man desodorante colônia + Body spray desodorante (100 ml), por R$ 137,80. O presente está na loja O Boticário, no Piso L2.

Combo 3 – Pai Gamer:

Jogo para PS4 Resident Evil 3, por R$ 179, na Loja Nic Games, que fica no Piso L1.

Controle para Play Station 4, marca 7&Z, por R$ 229,90, na Loja Celutok, também no Piso L1.

Mais informações podem ser encontradas no site do Parque Shopping Barueri.