Diocese de Osasco inaugura exposição sobre Dom Ercílio Turco

A Diocese de Osasco vai inaugurar, nesta sexta-feira (30), às 18h, uma exposição em homenagem a Dom Ercílio Turco, que faleceu em outubro do ano passado. No memorial, haverá objetos pessoais, documentos e paramentos do bispo emérito, além de retratar um pouco da história da Igreja Católica na região.

publicidade

O evento de inauguração contará com a presença de Dom Frei João Bosco, bispo diocesano, além de padres, religiosos, seminaristas e familiares de Dom Turco, que virão de Campinas, interior paulista, para prestigiar a homenagem.

A exposição será aberta ao público a partir de terça-feira (3), mediante agendamento prévio, que deve ser feito por meio dos telefones (11) 3683-4522 ou (11) 3683-5005, onde também podem ser obtidas mais informações.

publicidade

O Memorial da Diocese de Osasco está localizado na Rua Ercílio Turco, 60, bairro Vila Osasco.

…