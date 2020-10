Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba, será reaberto aos finais de semana

A partir deste sábado (31), o parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba, e outros 14 parques estaduais voltam a funcionar aos finais de semana e feriados.

A medida foi confirmada pelo governo do estado, na quinta-feira (29), mediante ao avanço da Região Metropolitana para a fase verde no Plano São Paulo, que libera atividades com menos restrições.

As medidas de segurança, como o uso de máscara e regras de distanciamento social, continuam sendo obrigatórias. Além disso, em todos os parques estaduais, a limpeza e desinfecção dos banheiros, entre outras medidas contra a covid-19 foram intensificadas.

Confira a lista de parques estaduais que reabrem neste fim de semana:

Gabriel Chucre – das 6h às 18h

Villa-Lobos/Cândido – das 5h30 às 19h

Água Branca – das 6h às 20h

Horto Florestal – das 5h30 às 18h

PET – Núcleo Engenheiro Goulart – das 8h às 17h

PET – Núcleos Jacuí, Biacica e Jardim Helena – das 8h às 17h

Juventude – das 6h às 19h

Guarapiranga – das 8h às 17h

Belém – das 6h às 18h

Jequitibá – das 8h às 17h

Chácara da Baronesa – das 8h às 17h

Embu Guaçu – das 8h às 17h