Dispensada pelo SBT, Rachel Sheherazade já está de casa nova e diz que terá mais liberdade

Menos de 24 horas após ter sido dispensada, por e-mail, pelo SBT, a jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade já está de casa nova. Ela foi contratada pelo portal Metrópoles, onde apresentará um programa de entrevistas e debates pela internet.

Sheherazade teve o “filme queimado” no SBT pelas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que conta com o apoio da emissora sediada em Osasco. No Metrópoles, ela espera ter mais liberdade. “Terei liberdade para escolher meus personagens e fazer as perguntas que me convierem”, afirmou a jornalista ao portal “Notícias da TV”.

“Pretendo ouvir todos os lados. Não me importa se pensam semelhante a mim ou o contrário. Minha única condição para escolher um entrevistado é que ele pense! Que tenha algo para acrescentar ao debate”, continuou Rachel Sheherazade.

Ainda de acordo com a jornalista afirmou ao “Notícias da TV”: “Não foi imposta qualquer censura. Pelo contrário, a CEO do Metrópoles [Lilian Tahan] me garantiu não haver qualquer ingerência do proprietário na linha editorial. Falou-me uma palavra que me encantou: ‘pluralidade'”.