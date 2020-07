Dois osasquenses participam do MasterChef 20 desta terça (28)

Novos participantes da região estarão no MasterChef Brasil 20. No terceiro episódio do programa, que vai ao ar nesta terça-feira (28), às 22h45, na Band, dois osasquenses estarão na disputa pelo prêmio de R$ 5 mil: Tiago Menezes, de 27 anos, e Juliana Arraes, 35.

Tiago é analista de dados e cozinha desde os 12 anos de idade. O osasquense, que sempre assistia sua mãe e avó cozinharem, diz que se sente desafiado na cozinha e não descarta a possibilidade de se tornar um chef.

Juliana é estilista e sonha em abrir um restaurante brasileiro. Ela é formada em Educação Física e tem pós-graduação em Moda. Sempre que pode entra em uma livraria e fica folheando livros de gastronomia. A osasquense é intuitiva, sonhou que estava no MasterChef e resolveu se inscrever no programa.

Com desafios da culinária popular brasileira, o episódio de estreia do MasterChef 20 contou com a participação da osasquense Jéssica, de 29 anos, que foi muito elogiada pelos jurados, mas não conseguiu levar o troféu para casa.

No segundo episódio, a moradora de Alphaville, em Barueri, Jordana Busse esteve entre os participantes. Outro morador de Barueri, o jornalista Renato Bueno também conhecido como NerdChef vai participar do programa, mas a data de sua participação ainda não foi divulgada.