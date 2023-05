Domingo (21) será dia de prova do concurso público de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi realiza neste domingo (21) as provas objetivas do concurso público com mais de 525 vagas oferecidas na administração pública municipal (leia aqui).

As provas serão realizadas em dois períodos: pela manhã, com fechamento dos portões às 9h, e no período da tarde, com fechamento dos portões às 14h30. A organização e aplicação das avaliações é realizada pela Fundação Vunesp (Vestibular da Universidade Estadual Paulista) “Júlio de Mesquita Filho”.

Os inscritos deverão levar no domingo o documento de identificação com foto, de preferência RG e CPF, além de caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta, lápis preto e borracha.

É permitido alimentar-se durante a prova.

Locais

Os exames serão aplicados em endereços de Itapevi, Osasco e Santa de Paranaíba.

Em Itapevi, as provas serão realizadas nos seguintes locais:

Escola Estadual Marechal Cândido Rondon (Avenida Rubens Caramez, 779 – Vila Aurora);

Escola Estadual Professora Celina de Barros Bairão (Rua Eduardo De Abreu, 101 – Vila Dr. Cardoso);

Escola Estadual Padre Romeo Mecca (Rua dos Cariocas, 22 -Parque Suburbano);

Cemeb Bemvindo Moreira Nery (Avenida Pedro Paulino, 74 -Cohab – Setor D);

Escola Estadual Prof. Paulo da Costa Pan Chacon (Avenida Pedro Paulino, Cohab – Setor A.

Em Osasco, as provas serão feitas

Faculdade Anhanguera (Avenida dos Autonomistas, 1325 – Vila Yara);

Cemeief Darcy Ribeiro (Rua José Aureliana Da Cunha, 189 – Vila dos Remédios);

Emeief Messias Gonçalves da Silva (Rua Eugênio Pacelli, 1015 – Santa Maria).

E em Santana de Parnaíba, as provas serão realizadas na UNIP (Avenida Yojiro Takaoka, 3500 – Alphaville).

Resultados

O gabarito da prova objetiva será divulgado no dia 23 de maio, no site da Vunesp, e a nota estará disponível no site no dia 16 de junho.

Mais informações sobre o concurso público podem ser obtidas no site www.vunesp.com.br ou pelo Disque Vunesp (11) 3874-6300, de segunda-feira a sábado, nos dias úteis, das 8h às 20 horas.