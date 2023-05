Deolane pede que seu nome seja desvinculado do termo ‘bafuda’ no Google e Justiça nega

Deolane pede que seu nome seja desvinculado do termo ‘bafuda’ no Google...

A influenciadora digital Deolane Bezerra entrou com uma ação contra o Google para solicitar que seu nome seja desvinculado do termo “bafuda” nas ferramentas de pesquisa. A Justiça de São Paulo, no entanto, negou o pedido da moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Deolane foi chamada de “bafuda” por Deborah Albuquerque, que a acusou de ter mau hálito, durante sua participação em “A Fazenda”, reality show da Record TV. Desde então, quando se pesquisa pelo termo no Google aparece o nome da advogada no resultado das buscas.

A ex-peoa afirmou no processo que “não suportava mais ver seu nome e imagem relacionados a este termo” e que a situação mexeu com o seu emocional e a deixou envergonhada.

O juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível de São Paulo, no entanto, negou a liminar. “A temática extrapolou os limites do referido programa e deu ensejo a uma série de matérias e divulgações na rede mundial de computadores, tendo o réu [Google] apenas direcionado a busca de seu site para tais resultados”, diz o magistrado na decisão.

Ao portal “Splash” o Google informou que não comentará o assunto. Até o momento, Deolane também não se pronunciou publicamente sobre o caso.