Domingo é dia de eleição de novos conselheiros tutelares em Osasco

Será realizada neste domingo (1º), a eleição dos novos conselheiros tutelares de Osasco, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A votação ocorrerá das 8h às 17h, em 11 escolas da rede municipal de ensino.

publicidade

A relação dos locais de votação, zonas eleitorais e a lista de candidatos, legenda e nome de urna estão disponíveis nesse link: https://osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/eleio-conselho-tutelar-osasco-2023.pdf.

Também estão disponíveis nas publicações da Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), edições nº 2.511, de 21 de setembro (a partir da página 5) e nº 2.512 (Errata), de 22 de setembro (páginas 3 a 7).

publicidade

É estimado o comparecimento de 3% dos eleitores aptos, cerca de 18 mil eleitores, nas mais de 100 seções eleitorais disponibilizadas e acompanhadas pela Comissão Especial.

Os resultados finais serão divulgados na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), no dia 06/10/2023, no site www.osasco.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas em contato com a equipe do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no telefone (11) 3682-0174 ou WhatsApp da Secretaria da Infância e Juventude (SEIJ) (11) 99909-1459.

publicidade