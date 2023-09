Grupo Bem Barato, que está chegando a Cotia, anuncia 25 vagas de emprego

A cidade de Cotia vai ganhar uma loja do Grupo Bem Barato, rede com forte atuação no ABC e também na zona leste e sul de São Paulo.

A rede, que atua no ramo varejista e atacadista, comprou o Supermercado Pedroso, tradicional centro de compras no centro da cidade.

A maioria das vagas exige apenas o fundamental completo, e muitas não pedem experiência. A escala é 6×1.

Veja as vagas disponíveis. O site para se candidatar é grupobembarato.compleo.com.br:

Farmacêutico

Balconista farmacêutico

Consultor de vendas – drogaria

Gerente – drogaria

Operador (a) de caixa

Pizzaiolo – espaço gourmet

Repositor de hortifruti

Atendente – espaço gourmet

Balconista de padaria

Repositor de mercearia

Açougueiro (a)

Cozinheiro (a)

Balconista de açougue

1/2 oficial de cozinha

Ajudante de açougue

Estoquista

Desossador

Ajudante de cozinha

Organizador de estacionamento

Balconista de frios

Sub encarregado de hortifruti

Chapeiro (a) – espaço goumert

Repositor de frios

Sushiman – espaço gourmet

Estoquista de câmara fria

A loja do Grupo Bem Barato em Cotia será na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 340 Parque Bahia.

