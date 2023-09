PAT Carapicuíba entrevista candidatos a 150 vagas de auxiliar de logística, de produção e conferente

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba entrevista nesta sexta-feira (29), às 9h, candidatos a 150 vagas temporárias de auxiliar de logística, de produção e conferente. As vagas são para trabalhar na Rodovia Raposo Tavares (km 20,5).

publicidade

A escala de trabalho é de segunda a sábado, turnos manhã, tarde e noite.

Para se candidatar, o interessado precisa ter ensino médio completo e ser maior de 18 anos.

publicidade

Veja os detalhes das vagas.

Auxiliar de Logistica (homens)

Com ou sem experiência

Salário: R$ 1.450,00

Com ou sem experiência Salário: R$ 1.450,00 Produção (mulheres)

Com ou sem experiência

Salário: R$ 1.450,00

Com ou sem experiência Salário: R$ 1.450,00 Conferente (homens e mulheres)

Com experiência

Salário: R$ 1.752,00

As entrevistas serão no PAT Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce, dentro do Ganha Tempo) e os candidatos precisam levar documentos pessoais e currículo atualizado.

publicidade