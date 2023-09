Câmara de Carapicuíba aprova cota racial e social em concursos públicos da cidade

A Câmara de Carapicuíba aprovou na terça-feira (26), projeto que reserva vagas por critérios étnico-raciais e socioeconômicos nos concursos públicos da cidade, a chamada cota racial e social.

De acordo com proposta, 20% das vagas serão destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas ou tiverem renda inferior a 1,5 salário-mínimo.

Segundo o projeto, de autoria dos vereadores Bruno Marino (PT) e Professor Ladenilson (MDB), a iniciativa visa corrigir distorções históricas que impedem o preenchimento de vagas levando-se em conta a representação fiel da sociedade.

O texto prevê ainda que o benefício também irá contemplar quem tenha cursado o Ensino Médio em escola pública ou quem era bolsista na rede particular.

De acordo com a propositura, que agora depende da sanção do prefeito Marcos Neves (PSDB), a nova legislação não eliminaria a reserva de vagas às pessoas com deficiência.

