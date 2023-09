Com 2,6 mil atendimentos por mês, SAMU é homenageado na Câmara de Osasco

O trabalho dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi abordado durante a sessão ordinária desta terça-feira (26), na Câmara de Osasco.

publicidade

Os parlamentares ressaltaram a atuação dos profissionais durante o processo de votação de uma Moção de Congratulações, de iniciativa do vereador Délbio Teruel (União), à coordenadora local do serviço, Érica Nascimento Galdino. “A gente só tem elogios a fazer. À você e a essa equipe que está te acompanhando e trabalha dia e noite, incansavelmente, nesta cidade”, ressalta Teruel.

De acordo com o vereador, as estatísticas dos trabalhos do SAMU na cidade são expressivas e apontam 15,4 mil atendimentos só no primeiro quadrimestre de 2023. “São praticamente 2,6 mil por mês. É muita coisa”, acrescenta.

publicidade

O vereador Paulo Júnior reforçou que a central de atendimento 192 é um número que salva vidas. “A dimensão da importância desse serviço no Brasil é incalculável”, explica. “Vocês são referência em nível nacional e um orgulho para todos nós, cidadãos”, completa o presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos).

Elsa Oliveira (Podemos) também elogiou a atuação de Érica e sua equipe. “É um trabalho de ponta, feito com muito amor e dedicação. A gente é muito grata pelo que vocês fazem”.

publicidade

Lúcia da Saúde colocou o Legislativo à disposição do SAMU como instrumento facilitador para a busca de emendas parlamentares que possam atender as demandas da equipe.

Já Emerson Osasco (Rede) afirmou que a equipe é composta por pessoas iluminadas e elogiou o colega Délbio pela iniciativa da Moção: “Parabéns por homenagear essa pessoa tão importante e o SAMU, que é um órgão tão necessário”.