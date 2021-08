Domingo Maior hoje (29/08): Spooks – Jogo De Espiões é atração na Globo

O Domingo Maior hoje (29/08) tem como atração o filme Spooks – Jogo De Espiões na tela da Globo. O longa vai ao ar por volta das 22h55, logo após o Fantástico.

Domingo Maior hoje (29/08): Spooks – Jogo De Espiões

Sinopse: Durante uma ação de rotina em Londres, um terrorista sob custódia acaba escapando. Para encontrá-lo antes de um iminente atentado, o agente secreto Will Holloway precisa se juntar com o chefe de inteligência do MI-5, Harry Pearce.

Título Original: Spooks (Aka; Spooks: The Great)

Elenco: Jennifer Ehle; Peter Firth; David Harewood; Kit Harington; Tuppence Middleton; Michael Wildman

Dubladores: June: Adriana Torres/ Harry: Júlio Chaves/ Francis: Jorge Vasconcellos/ Geraldine: Miriam Ficher/ Will: Renan Freitas/ Oliver: Dario De Castro

Direção: Bharat Nalluri

Nacionalidade: Inglesa

Gênero: Ação