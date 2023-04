Dona de mansão em Alphaville, Simone surge fazendo feira e dispara: “aqui é vida real”

A cantora Simone Mendes apareceu nos Stories do Instagram, no final da tarde desta quinta-feira (27), enquanto fazia a feira. “Aqui é o seguinte: a ‘migles’ de vocês é dona de casa, vida real! Não tem esse negócio de ‘não faz feira’, faz feira sim”, afirmou a artista, que é dona de uma mansão luxuosa em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

publicidade

Simone compartilhou ainda com os seus mais de 36 milhões de seguidores o preço do quilo de algumas frutas e legumes. “Você sabe quanto é o quilo do tomate? Nove reais!”, disse a esposa do empresário Kaká Diniz.

A artista, que é mãe de Zaya e Henry, tem o costume de compartilhar momentos de seu dia a dia, dentro e fora dos palcos, nas redes sociais e no YouTube, onde tem um canal com 4, 8 milhões de inscritos. No último vídeo publicado, Simone mostrou como é sua rotina e preparação para o show de sua carreira solo.

publicidade

A voz de “Erro Gostoso” está com uma agenda que conta com dois compromissos na região. Na segunda-feira, 1º de Maio, Simone se apresentará na Festa do Trabalhador de Carapicuíba e de Jandira.