Dr. Castor Andrade, aliado do prefeito afastado, assume a Prefeitura de Cotia

Aliado do prefeito afastado, Rogério Franco (PSD), o presidente da Câmara Municipal de Cotia, Dr. Castor Andrade (PSD), tomou posse nesta terça-feira (15) para comandar a Prefeitura de Cotia.

Rogério Franco foi afastado do cargo por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em decisão sobre suposto abuso de poder econômico em sua candidatura a prefeito nas eleições de 2016.

A decisão do TRE, no fim da semana passada, gerou um imbróglio na cidade. Ela vale também para o vice-prefeito, Almir Rodrigues. Portanto, o cargo de prefeito ficaria naturalmente com o presidente da Câmara Municipal, Dr. Castor Andrade. No entanto, ele estava em viagem para fora do estado. Então, o vice-presidente do Legislativo, o oposicionista Eduardo Nascimento (PSB) se anunciou como prefeito de Cotia.

Dr. Castor retornou às pressas à cidade e assumiu a Prefeitura nesta terça. Eduardo Nascimento fica na presidência da Câmara Municipal.

A decisão do TRE vale para o atual mandato de Rogério Franco, que termina em 31 de dezembro. No entanto, ele foi reeleito para administrar o município a partir de 1º de janeiro.