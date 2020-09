Dr. Lindoso inicia plenárias para fortalecer pré-candidatura a prefeito de Osasco

O vereador Dr. Lindoso (Republicanos) iniciou uma série de plenárias em bairros de Osasco para buscar fortalecer sua pré-candidatura a prefeito nas eleições municipais de novembro.

O primeiro evento do tipo foi realizado no fim de semana, com moradores, lideranças comunitárias e pré-candidatos a vereador dos bairros Rochdale e Mutinga, na zona Norte. A ideia é levar as plenárias para discutir propostas para Osasco a todos os bairros da cidade.

“Precisamos ouvir o que a população tem a reivindicar e o que eles acham que não funciona, pois assim poderemos trabalhar para acertar”, declara Lindoso.

O pré-candidato também têm buscado a diálogo com a população e o debate sobre projetos em lives realizadas nas redes sociais nas noites de quarta-feira.