Prefeitura de Barueri diz que ainda não há previsão para volta às aulas presenciais

Em nota na manhã desta quinta-feira (3), a Prefeitura de Barueri afirmou que ainda não há previsão para o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino, suspensas desde março em função da pandemia de covid-19.

“A Secretaria de Educação, com apoio do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, elaborou protocolo de biossegurança para a reabertura das escolas, mas a avaliação da administração municipal, fundamentada em outros estudos e em levantamento de opiniões junto a pais de alunos, é de que não há, no momento, garantias de que o ambiente escolar esteja totalmente seguro quanto à propagação do novo coronavírus”, afirma, em nota, a administração municipal de Barueri.

Os alunos do município têm feito atividades online, com a plataforma Google For Education. De acordo com a Prefeitura, as atividades têm adesão expressiva e, para garantir as mesmas oportunidades a alunos que não tinham computador ou acesso à internet em casa, foram disponibilizados notebooks e modems com conexão gratuita para aproximadamente 2.300 estudantes carentes, por meio do projeto Aluno Conectado, em que os responsáveis assinam termo de empréstimo dos equipamentos e garantem aos filhos o acesso digital.

Publicidade

O governo do estado planeja liberar a retomada gradual das aulas nas escolas a partir de 7 de outubro. No entanto, diversas prefeituras, como Osasco, Itapevi, Carapicuíba e Cotia, já anunciaram que só vão retomar as aulas presenciais nas redes municipais de ensino no ano que vem.