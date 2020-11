Dr. Lindoso quer criar centro oncológico em Osasco

O candidato a prefeito de Osasco, Dr. Lindoso (Republicanos) voltou a reforçar suas propostas de melhorias na Saúde do município caso seja eleito. Durante as caminhadas, ele afirmou que pretende criar um centro oncológico e um núcleo voltado para a saúde dos olhos.

“A nossa saúde terá total atenção, afinal sou um médico e sei o que podemos fazer. Criarei um centro oncológico com as especialidades médicas de tratamento e combate ao câncer. Teremos um núcleo de saúde dos Olhos, com cirurgias para prevenir e corrigir problemas da visão, e vem muito mais por aí”, afirmou o candidato.

Ainda na área da saúde, Lindoso disse que pretende criar um novo hospital no município, além de desenvolver o programa “Sábado Tem Saúde” para levar serviços especializados de saúde aos bairros de Osasco.

