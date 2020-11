Ladrão é preso após roubo em ônibus em Osasco

Um ladrão foi preso após um roubo em um ônibus em Osasco usando uma arma falsa, na rua Juan Vicente, no Bandeiras, em Osasco, na semana passada.

Policiais militares do 14º Batalhão foram acionados para averiguar um possível roubo no coletivo. No local, conseguiram deter o ladrão, com quem encontraram um simulacro de arma de fogo. Ele confessou que havia roubado o dinheiro do caixa do coletivo e passageiros e foi reconhecido por duas vítimas.

O ladrão foi encaminhado ao 5º DP de Osasco, onde foi registrado boletim de ocorrência por tentativa de roubo.

