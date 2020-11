Skol oferece 5 anos de cerveja grátis para quem gritar “churrasco” por mais tempo

A cerveja Skol, da fabricante Ambev, acaba de lançar a promoção “Patrocínio Que Vai Mais Longe” nas redes sociais. O consumidor que conseguir gritar a palavra “churrasco” por mais tempo será patrocinado pela marca por cinco anos.

Para participar da ação, basta gravar um vídeo gritando “churrasco” e publicá-lo nas redes sociais Instagram ou Twitter, ou no YouTube, e marcar o perfil oficial da Skol. No mesmo post também será necessário escrever a hashtag #PatrocínioSKOL (ou qualquer outra variação, com ou sem acento).

Os participantes devem ter mais de 25 anos e poderão participar quantas vezes quiser. Os vídeos poderão ser enviados até o dia 18 de novembro, e o ganhador será revelado depois de 10 dias do final da ação, na página oficial da Skol no Facebook.

Para incentivar o consumo consciente, a marca oferecerá ao vencedor 30 latas da Skol Puro Malte, de 269ml, por mês durante os 60 meses de patrocínio. Clique aqui para ler o regulamento completo da promoção.

