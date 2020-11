Dr. Sato é eleito prefeito de Jandira

Com 100% das urnas apuradas, Dr. Sato (PSDB) foi eleito neste domingo (15), para prefeito de Jandira, com 45,73% dos votos. O atual prefeito do município, Paulo Barufi (PTB), ficou em segundo lugar, com 34,76%.

Sato é médico há mais de 30 anos e foi vereador em Jandira, entre 2004 e 2008. Em 2016, se candidatou a prefeito, mas perdeu a disputa para Paulo Barufi (PTB).

Apuração das urnas

Ainda de acordo com o resultado da votação divulgado pelo Tribunal Eleitoral, em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura apareceu Zezinho (PT), com 10,56%; seguido de Marcelinho (PSD), com 5,90%; Alcides Siqueira (PDT), com 1,12%; Sargento Machado, com 0,96% e Professora Vera, com 0,96%.

