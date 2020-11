Rogério Franco é reeleito em Cotia com 49,30% dos votos

Com 100% das urnas apuradas, Rogério Franco (PSD) foi reeleito, neste domingo (15), para seu segundo mandato a prefeito de Cotia, com 49,30% dos votos. Franco enfrentou uma disputa acirrada com Welington Formiga (PSB), que teve 44,72%.

Rogério Franco ingressou na política em 2008, quando concorreu para vereador pela primeira vez, sendo reeleito em 2012. Já em 2016, concorreu à Prefeitura de Cotia e foi eleito.

Para concorrer à reeleição neste ano, Rogério Franco apresentou como vice Ângela Maluf, e fez alianças com o Podemos, Republicanos, Solidariedade, DEM, PMN, MDB, Patriota, PV e PL.

Apuração das urnas

Os demais adversários que concorrem ao cargo de chefe do Executivo de Cotia tiveram menos de 5% dos votos cada. Dr. Silvio Cabral (PSOL) ficou em terceiro lugar, com 2,66%; seguido de Marcel Muscat (PSL), com 2,04% e Zé do Boné (PT), com 1,11%.