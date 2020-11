Marcos Neves (PSDB), foi reeleito prefeito de Carapicuíba em primeiro turno, neste domingo (15), com 72,64% dos votos (128.773).

publicidade

Marcos Neves é filho do ex-prefeito de Carapicuíba, Luiz Carlos Neves. Foi vereador do município (2001 – 2008) e deputado estadual (2011 – 2016). Em 2016, foi eleito prefeito de Carapicuíba, pelo PV, com mais de 102 mil votos.