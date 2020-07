Drive Thru Julino: arraiá no carro em Pirapora do Bom Jesus será neste sábado

A Campanha do Agasalho deste ano em Pirapora do Bom Jesus vai contar com o Drive Thru Julino para ajudar nas arrecadações. O evento acontecerá neste sábado, a partir das 18h, na Tenda da Solidariedade, que fica no centro da cidade.

O público poderá retirar comidas típicas das festas de São João como bolo de milho, arroz doce, canjica, maçã do amor, lanche de pernil, sem descer do carro. Os combos devem ser reservados antecipadamente por meio do telefone (11) 4131-1596 ou via WhatsApp (11) 93043-7098.

Estão disponíveis combos de R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 40 e R$ 60, com opções para toda a família. Além disso, haverá comidas salgadas e doces vendidas a parte, com valores que variam entre R$ 2 e R$ 7.

Publicidade

A iniciativa, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, visa arrecadar recursos para comprar cobertores novos, que serão doados às famílias carentes no município por meio da Campanha do Agasalho.

O Drive Thru Julino em Pirapora do Bom Jesus seguirá as recomendações de segurança contra o novo coronavírus. Para retirar os pedidos, o público deve ir exclusivamente de carro, com máscara de proteção.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4131-1596 ou via WhatsApp (11) 93043-7098.