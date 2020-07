Batalhas de rimas são os vídeos mais vistos sobre Barueri no Youtube

A Praça dos Estudantes, no centro de Barueri, foi transformada em um verdadeiro palco de rap. MC’s da cidade, de municípios vizinhos e até de outros estados passaram a se reunir para a disputa de rima mais conhecida da região, a Batalha da Aldeia.

No YouTube, o canal BDA – Batalha da Aldeia tem mais de 3 milhões de inscritos. Os vídeos somam mais de 537 milhões de visualizações e são os mais acessados na plataforma quando o assunto é Barueri.

Antes da pandemia de covid-19, as batalhas, que eram gravadas e publicadas no canal, aconteciam semanalmente na praça. O evento reunia amigos, famílias e admiradores da cultura hip hop. Durante a quarentena, a possibilidade de criar batalhas online fez com que a comunidade digital desse movimento crescesse ainda mais. Os vídeos, publicados em menos de 24h horas alcançam mais de 40 mil visualizações.

Confira a lista das batalhas de rimas em Barueri mais acessadas no YouTube:

5° lugar – 6 milhões de visualizações: “JHONY DESAFIA OS JURADOS DA ALDEIA | INTERESTADUAL ll | Barueri | SP”

4° lugar – 6,5 milhões de visualizações: “(CHAMOU PRO X1) Krawk e Kant x BMO e JayaLuuck | SEMIFINAL | 172ª Batalha da Aldeia | Barueri | SP”

3° lugar – 8,4 milhões de visualizações: “[PEGOU FOGO] Krawk x Guinho | SEGUNDA FASE | 109ª Batalha da Aldeia”

2° lugar – 8,8 milhões de visualizações: “Krawk x Lya | 78ª Batalha da Aldeia”

1° lugar: 12 milhões de visualizações: “(RIVALIDADE) Krawk x Guinho | 78ª Batalha da Aldeia”

