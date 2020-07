Prefeitura de Carapicuíba vai entregar 20 mil kits de higiene e limpeza a partir desta segunda

A partir de segunda-feira (20), a Prefeitura de Carapicuíba vai distribuir mais de 20 mil kits do programa “Higiene e Limpeza Solidária”, do governo do estado, para famílias em situação de extrema vulnerabilidade social.

O benefício é destinado às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social no município, com renda familiar por pessoa mensal de até R$ 89 e que tenham registro no Cadastro Único. A iniciativa busca garantir os cuidados de saúde e higiene no período de pandemia de covid-19, com produtos como água sanitária, detergente, álcool em gel, sabão em pedra, sabonetes e papel higiênico.

Para evitar aglomerações, as entregas serão realizadas semanalmente por região. Dia dia 20 a 25 de julho, das 8h às 17h, serão distribuídos 6.424 kits somente aos beneficiados da região do Ariston, que estiverem na lista preestabelecida pelo governo do estado (confira o link abaixo). A retirada será no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Ariston, que fica na avenida Dante Carraro, 333.

O titular do Cadastro Único deve comparecer ao Cras, com a documento original com foto (RG, CNH ou carteira de trabalho), CPF e o Número de Identificação Social (NIS). Caso a pessoa seja do grupo de risco do novo coronavírus, deve indicar alguém da família, maior de 18 anos, com os documentos originais do titular para a retirada do benefício.

Confira a lista de beneficiados na região do Ariston, que podem retirar o kit nesta semana. As regiões e os beneficiados das próximas semanas serão divulgados no site e redes sociais da Prefeitura de Carapicuíba.