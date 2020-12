Ecoparada: complexo gastronômico do Madero na Castello divulga cardápios e preços; confira opções

Recém-inaugurada, a Ecoparada Madero, complexo gastronômico que reúne restaurantes do grupo no Km 44 da rodovia Castello Branco, próximo a Araçariguama, tem os cardápios e preços divulgados em seu site.

Há alternativas para diversos gostos e bolsos. Entre os exemplos, no Madero Burger, o lanche Madero Super, com pão crocante, 2 hambúrgueres (180 g cada), alface e tomate orgânicos, queijo tipo cheddar e maionese artesanal, é vendido por R$ 49,50. Confira o cardápio completo aqui.

Entre as opções mais em conta, no Jeronimo, o café custa a partir de R$ 4,00, o pastel pequeno R$ 4,00, o cheese egg e bacon é vendido por R$ 9,80, a porção com 10 mini coxinhas sai por R$ 9,90 e a de frango empanado pequena, com 140 gramas, custa R$ 9,90, enquanto a extra grande, com 560 gramas, sai por R$ 28,40.

Para quem está com muita fome, no Jeronimo, por R$ 31,90, o cheeseburger extra grande vem com 4 hambúrgueres de 70g, molho rosé, queijo tipo cheddar, bacon, alface e tomate orgânicos. Confira o cardápio completo aqui.

No Madero Chicken, o balde extra grande é dica para compartilhar com a família. Vem com 16 tirinhas ou 13 pedaços ou 8 tirinhas mais 7 pedaços, e custa R$ 49,60. Confira o cardápio completo aqui.

Na sorveteria Jeronimo Ice, a casquinha custa R$ 3,00 e o milk shake pequeno, R$ 8,90. Confira o cardápio completo aqui.

O Madero Café traz opções como expresso com chantilly (R$ 7,40), café mocha branco (a partir de R$ 11,70) e café latte com leite vegetal de castanha (a partir de R$ 12,80). A casa tem também empadas (a partir de R$ 7,50) e sanduíches naturais (a partir de R$ 12,90), entre outras opções. Confira o cardápio completo aqui.

O Madero Grill e Salad traz pratos premium como picanha (R$ 73,80), filé argentino (R$ 63,80) e filé de tilápia com um fio de azeite e alcaparras (R$ 43,40). Confira o cardápio completo aqui.

Além dos restaurantes

Foram investidos cerca de R$ 40 milhões na implantação da Ecoparada Madero. É a estreia do grupo, do empresário e chef Junior Durski, no segmento de complexos gastronômicos em estradas. Além dos restaurantes, local tem posto de combustível, bicicletário, caixas eletrônicos 24h, Espaço Kids, Banheiro Família e Espaço Pet.

“A Ecoparada Madero é o grande projeto da minha vida, de todo time e do Grupo Madero. Acredito que será um divisor de águas para rodovias, não do Brasil, mas do mundo. O projeto é inovador, vamos mudar o conceito de uma simples parada no posto de gasolina para se alimentar”, afirma Junior Durski.

Ecoparada Madero

Endereço: KM 44 | Rodovia Castello Branco – Araçariguama (SP). Funcionamento: 24 horas por dia, todos os dias da semana.