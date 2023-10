Eleição do Conselho Tutelar de Barueri leva quase 10 mil cidadãos às urnas

No domingo (1º), foi realizada a eleição para a escolha dos novos representantes do Conselho Tutelar em toda a região. Em Barueri, quase 10 mil eleitores compareceram às urnas no ITB do Jardim Belval e no Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

Barueri conta com dois conselhos tutelares. Foram eleitos cinco titulares e respectivos suplentes para cada um dos conselhos, e eles terão um mandato de quatro anos (2024-2028). A cerimônia de posse será realizada no dia 10 de janeiro de 2024.

Todo o processo foi organizado pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), pela SADS (Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social) e fiscalizado pelo Ministério Público.

Confira quem são os eleitos para o Conselho Tutelar 1 (Zona 199, com 5.976 votos):

Silvia Caetano Leão (Silvia Leão) – 1.270 votos;

Cristiane Albuquerque Oliveira (Cristiane Albuquerque) – 954;

Sara Flor di Maio Santos (Sara Flor di Maio) – 762;

Erica Cristina Rocha (Erica Cristina Rocha) – 694;

Marcia Regina de Souza (Marcia Regina) – 685.

Suplentes:

Danilo Alef dos Santos Rodrigues (Danilo Rodrigues) – 426 votos;

Ivan Dias dos Santos Cardoso (Ivan Cardoso) – 424;

Altair Rodrigues da Costa (Altair Advogado) – 395;

Ivan Mendes de Abreu (Ivan de Abreu) – 366.

Eleitos para o Conselho Tutelar 2 (Zona 386, com 3.987 votos):

Roselene Aparecida da Silva (Rose Tia Sula) – 885 votos;

Maria Lucia Araujo Feitosa Gabriel (Malú Gabriel) – 616;

Jose Teodosio da Silva Neto (Neto) – 601;

Michele Gomes dos Santos (Michele Gomes) – 580;

Paulo Henrique Ribeiro do Nascimento (Paulo do Cepac) – 579.

Suplentes:

