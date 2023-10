Jandira terá nova seleção para 120 vagas de emprego; atendente, repositor e outros cargos

A Casa do Trabalhador de Jandira realizará no dia 17 de outubro, a partir das 9h, uma seletiva para preencher 120 vagas de emprego em diversos setores. Entre os cargo disponíveis estão atendente, auxiliar de loja, repositor e operador de caixa.

As oportunidades são destinadas a homens e mulheres, e exigem experiência. Confira abaixo requisitos:

Ter a partir de 19 (dezenove) anos;

Possuir Ensino Médio completo;

Residir em Jandira, Barueri, Itapevi, Osasco, Carapicuíba ou Cotia.

O salário oferecido é de R$ 1.790 (mil setecentos e noventa reais), além de contar com benefícios como vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, plano odontológico e seguro de vida.

Os interessados em participar da seleção deverão comparecer com seus currículos atualizados na Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes (dentro do estacionamento do supermercado Lopes), no dia e horário citados acima.