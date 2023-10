Morre Virgínia Soares de Oliveira, ex-secretária de Educação e Cultura de Itapevi

Morreu na tarde desta terça-feira (3), Virgínia Soares de Oliveira, ex-secretária de Educação e Cultura de Itapevi. A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade e sobrinho de Virgínia, Igor Soares (Podemos), nas redes sociais.

publicidade

“Com imenso pesar comunico que minha amada tia Virgínia nos deixou, nesta tarde, depois de ter vivido uma vida plena e cheia de realizações. Ela foi uma mulher incrível que deixou um legado de muito amor na Educação e Cultura da nossa cidade. Lembrarei eternamente do seu carinho e dos seus cuidados. Descanse em paz, tia Nina”, escreveu Igor na legenda de uma foto publicada no Instagram.

A causa da morte não foi informada. O corpo de Virgínia será velado amanhã (4), das 9h às 15h, no Memorial Parque Itapevi, localizado na Estrada Lucinda de Jesus, 330-924, Cohab.

publicidade

Virgínia foi moradora de Itapevi desde a década de 1950 e atuou como diretora de escola na rede estadual de ensino e também supervisora de ensino na Secretaria de Educação de Itapevi. Ela foi professora e era pós-graduada em Didática e Psicologia da Educação.

Foi gestora da Educação e da Cultura de Itapevi entre os anos de 2017 a 2023. “A senhora educada e atenciosa deixa um legado de inúmeras realizações em nosso município, sendo uma das idealizadoras da Escola do Futuro de Tempo de Integral, atualmente uma realidade em nossa política educacional, além da entrega de uniformes no início das aulas”, diz a Prefeitura de Itapevi, em nota.

publicidade

Entre as ações de Virginia em Itapevi está a construção do novo Teatro Municipal e a produção de grandes espetáculos, como a Paixão de Cristo e a Parada de Natal. Sempre foi incentivadora do retorno do Desfile Cívico-Militar de Sete de Setembro.