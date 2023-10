Metroviários de São Paulo decidem encerrar greve

Após assembleia realizada nesta noite (3), o Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiu pelo encerramento da greve a partir da meia-noite de quarta-feira (4). Funcionários da Sabesp, que também aderiram à paralisação, farão o mesmo.

publicidade

A mobilização foi contra as privatizações do transporte público e do serviço de saneamento em São Paulo. Trabalhadores do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) resolveram paralisar as suas atividades hoje (3), o que afetou quatro linhas operadas pelo Metrô e três linhas de trens operadas pela CPTM. Outras duas linhas de trem operadas pela CPTM funcionaram de forma parcial ao longo do dia.

Apenas os ônibus municipais e duas linhas privatizadas do metrô e duas linhas de trem operadas pela Via Mobilidade funcionaram hoje. Mesmo assim, houve problemas em uma das linhas de trem da Via Mobilidade: um trecho da linha 9-Esmeralda, que passa por Osasco, deixou de funcionar na tarde de hoje e ainda não foi normalizado.

publicidade

“Colocamos o debate das privatizações e as terceirizações na rua. E a nossa avaliação é de que a população apoiou a nossa luta e apoiou o combate às privatizações”, disse Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários, durante a assembleia.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou, na manhã desta terça-feira, a greve como “abusiva, ilegal e política”. Ele disse ainda que nenhuma decisão sobre as privatizações foram tomadas ainda e que a população será consultada.

publicidade

“Estamos estudando. Iniciamos estudos para verificar a viabilidade financeira, para verificar se a gente pode prestar o melhor serviço. Em todo o processo de desestatização e todo o processo de concessão existe um momento da consulta à população, faz parte do rito faz parte do rito audiência pública”, afirmou.

Com a Agência Brasil