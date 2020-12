Primeira suplente do Podemos, Elsa Oliveira vai ficar com a vaga de Ni da Pizzaria na Câmara de Osasco na próxima legislatura. Ni morreu no sábado (5), aos 53 anos, vítima da covid-19, no Hospital Municipal Antonio Giglio, onde estava internado desde 17 de novembro.

Elsa Oliveira vai assumir o cargo no dia 1º de janeiro. Ela recebeu 2.193 votos nas eleições municipais de novembro.

Valdomiro Ventura

Ni da Pizzaria (Podemos) estava no primeiro mandato como vereador e havia sido reeleito. Nos últimos dias da atual Legislatura, a vaga dele será ocupada por Valdomiro Ventura, que assume nesta terça-feira (8).

No pleito de 2016, Ventura recebeu 2.363 votos e ficou como primeiro suplente.