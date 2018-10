Em Barueri, Eduardo Bolsonaro, Joice Hasselmann, Tiririca, Russomanno e Kim Kataguiri ficam entre os 10 mais votados

Eleitos ou reeleitos, nomes conhecidos na política e celebridades figuram entre os dez deputados federais mais votados em Barueri, que tem 252 mil eleitores, nas eleições de domingo (7).

Recordista de votos no estado (1,8 milhão de votos), Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL), foi o segundo mais votado pelos baruerienses: 13.696 votos, atrás apenas de Bruna Furlan (PSDB), filha do prefeito Rubens Furlan (PSDB), que foi reeleita.

A jornalista Joice Hasselmann, que ficou conhecida trabalhando na “Veja” e é uma das porta-vozes dos grupos conservadores nas redes sociais, foi a terceira mais votada no município: 6.659 votos, do total de mais de 1 milhão que ela obteve.

O palhaço Tiririca foi reeleito e teve em Barueri 4.222 votos. Outro famoso entre os dez deputados federais mais votados no município é Celso Russomanno (PRB), que teve 3.956 votos na cidade.

Líder do Movimento Brasil Livre, um dos principais articuladores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Kim Kataguiri teve 3.733 votos de eleitores baruerienses – veja abaixo a lista dos dez candidatos a deputado federal mais votados em Barueri.

Outros cargos

Na disputa por vagas de deputado estadual, Cezar (PSDB), pai do prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, foi o mais votado em Barueri: 15.012 votos.

Bolsonaro e Fernando Haddad (PT) foram os candidatos à presidência com maior votação na cidade: 48,14% e 19,52%, respectivamente.

Pelos votos de Barueri, Paulo Skaf (MDB), com 17,70% dos votos no município, e não Márcio França (PSB), com 17,52%, faria o segundo turno contra João Doria (PSDB), que teve 38,62% dos votos dos baruerienses, na disputa pelo governo do estado.

Os eleitos Major Olímpio (PSL) e Mara Gabrilli (PSDB) foram os mais votados em Barueri para o Senado: 22,87% e 21,49% dos votos, respectivamente.