Em Barueri, PM apreende mais de 4 toneladas de drogas e prende 4

Quatro homens foram presos por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (30), no Jardim Mutinga, em Barueri. A ação foi realizada por policiais militares do 20° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que flagrou o grupo com 320 sacos de maconha.

Na ocasião, os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência de roubo em uma empresa localizada na rua João Ferreira de Camargo, na cidade.

No local indicado, a equipe flagrou os quatro homens realizando o transporte da droga, que estava em um caminhão, para seis veículos estacionados, sendo eles duas Hyundai HR, uma Ford Ranger, um Chevrolet Celta, um Ford Cargo e um Pálio Weekend.

Durante apuração, os policiais descobriram que a Ranger havia sido roubada em fevereiro deste ano, no município de São Roque.

Foram apreendidos 4.830 tijolos da droga, que somados totalizaram 4,7 toneladas. Além disto, 10 celulares também foram recuperados. Todo o material foi encaminhado para o Instituto de Criminalística para ser periciado.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, receptação, associação ao tráfico e localização e apreensão de veículo na delegacia de Barueri.

