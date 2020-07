Em Carapicuíba, Fatec tem 320 vagas abertas e Etec tem 240; são 10 cursos gratuitos

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades Técnicas (Fatec) e Escolas Técnicas (Etec), do governo do estado, estão com as inscrições abertas para cursos gratuitos em diversas áreas. Em Carapicuíba, há 320 vagas na Fatec e 240 na Etec.

Os cursos oferecidos pela Fatec são logística (40 vagas manhã/40 vagas noite), secretariado (40 vagas noite), análise e desenvolvimento de sistemas (40 vagas manhã/40 vagas noite), design de mídias digitais (40 vagas manhã) e jogos digitais (40 vagas manhã/40 vagas noite).

Já na Etec, há cursos de administração (40 vagas tarde/40 vagas noite), contabilidade (40 vagas noite), comunicação visual (40 vagas noite), multimídia (40 vagas tarde) e processos fotográficos (40 vagas noite).

As duas unidades, que oferecem curso superior tecnológico e técnico, estão localizadas na avenida Francisco Pignatari, na Vila Gustavo, no centro de Carapicuíba.

Devido a pandemia de covid-19, o processo seletivo para ingressar os cursos será por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova online ou presencial.

Como se inscrever

Na Fatec, as inscrições vão até o dia 22 de julho, com taxa de R$ 39, por meio do site Vestibular Fatec. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4184-8404 ou 4184-8408, nos ramais 719 ou 720, ou no site www.fateccarapicuiba.edu.br.

Já as inscrições na Etec terminam no dia 21 de julho, com taxa de R$ 19, por meio do site Vestibulinho Etec. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (11) 4184-8408 ou 4183-6849 ou acessar o site www.eteccarapicuiba.com.br.