Fábrica clandestina em Barueri tinha 100 mil garrafas de azeite falsificado

Na quinta-feira (9), a Polícia Civil do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreendeu 100 mil vidros de azeite falsificado em uma fábrica clandestina em Barueri.

De acordo com os policiais, no momento do flagrante, os recipientes estavam preparados para receber rótulos falsificados. Os criminosos usavam azeites baratos e colavam rótulos de azeite extravirgem.

As investigações apontaram ainda que os vidros de azeites adulterados eram vendidos em grandes atacados.

Seis pessoas que trabalhavam na fábrica no momento do flagrante foram detidas para prestar esclarecimentos. O responsável pelo esquema de falsificação não estava no local, mas já é procurado pela polícia.