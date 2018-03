Em nota, Bruna Furlan diz que não teve acesso a investigação sobre compra de votos

Em nota em seu perfil na rede social Facebook, a deputada federal Bruna Furlan disse que soube pela imprensa sobre a abertura de inquérito no STF envolvendo seu nome. Com pedido da procuradora geral da República, Raquel Dodge, a investigação aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski apura a participação de Bruna Furlan num suposto esquema de compra de votos em Cajamar, nas eleições de 2016.

A deputada destaca na nota que não teve até o momento acesso ao conteúdo da investigação e irá se manifestar tão logo tenha ciência.

Confira a íntegra da nota publicada no perfil de Bruna Furlan:

“A Deputada Federal Bruna Furlan esclarece que tomou conhecimento na data de hoje, por meio da imprensa, sobre a existência de investigação promovida pelo Ministério Público Federal.

Contudo, informa que não teve até o momento acesso ao conteúdo da mencionada investigação e irá se manifestar tão logo tenha ciência da mesma.

De toda forma, a Deputada Federal Bruna Furlan entende que com a abertura do inquérito determinada pelo STF terá a oportunidade de prestar esclarecimentos e comprovar a lisura de sua conduta durante o processo eleitoral, haja vista que em sua vida pública jamais compactuou com quaisquer práticas ilícitas”.