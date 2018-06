Em Osasco, Meritor vai contratar 90 funcionários até o fim do ano

A Meritor, fornecedora de eixos trativos para veículos comerciais pesados, anunciou que pretende contratar 90 funcionários para sua fábrica, localizada no Centro de Osasco, até o final do ano, , de acordo com o site Automotive Business. Com isso, o quatro da empresa, composto por 900 pessoas, será aumentado em 10%.

As contratações são fruto do reaquecimento do mercado de veículos pesados no país, diz a empresa. Em 2017, o volume de produção da empresa teve crescimento de 30% sobre o ano anterior. Para este ano, a previsão de alta na produção é de 20%.

